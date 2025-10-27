На маркетплейсах пользуется популярностью шоколад с изображением Путина

На маркетплейсах наблюдается высокий спрос на подарочные наборы шоколада "Своих не бросаем" с изображением президента РФ Владимира Путина на упаковке, сообщает ТАСС.

Стоимость набора составляет порядка 500 рублей. По большей части предложения о его покупке сопровождаются пометкой "нет в наличии", при этом найти несколько вариантов возможно.

Ранее стало известно, что шоколад "Своих не бросаем" спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне перед началом их переговоров в Майами. Вместе с шоколадом он преподнес цветы и конфеты с цитатами Путина "Великие слова великого человека".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что это был личный выбор Дмитриева.