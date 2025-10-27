Мэр Казани подверг критике горожан за частые засоры канализации

Мэр Казани Ильсур Метшин подверг критике горожан за большое количество засоров канализации, назвав это результатом безответственности.

В ходе совещания гендиректор казанского МУП "Водоканал" Рустам Абдулхаков информировал он том, что за девять месяцев текущего года было устранено около 13 тыс. засоров в системе водоотведения. А общий износ сетей водоснабжения и водоотведения Казани составляет более 70%.

"13 тыс. засоров за девять месяцев - ежедневно по 50 засоров. Это, безусловно, результат безответственности наших жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, каждую минуту советуются с искусственным интеллектом. А вот унитазом, уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству, пользоваться, к сожалению, - проблема", - посетовал Метшин.

Он также отметил, что для решения проблемы нужно в том числе проводить разъяснительную работу с населением.