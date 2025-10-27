Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
Безопасность
Безопасность
МИД РФ: испытания "Буревестника" прошли в соответствии с международными обязательствами
27 октября 2025 / 21:20
МИД РФ: испытания "Буревестника" прошли в соответствии с международными обязательствами
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Замглавы делегации РФ Константин Воронцов обратил внимание, что испытание ракеты "Буревестник", упомянутое делегацией США, происходило в полном соответствии с международными обязательствами России. Об этом он заявил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя замечания американской стороны.

"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что это испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", - отметил Воронцов.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин информировал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км, что не является пределом. По его данным, в ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны". 

