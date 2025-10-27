Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
В результате опрокидывания плавкрана в Севастополе погибли два человека
27 октября 2025 / 21:45
В результате опрокидывания плавкрана в Севастополе погибли два человека
© Официальный Telegram-канал СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю/ТАСС

В результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе погибли 2 человека, свыше 20 пострадали. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое стало причиной смерти двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Пострадавшим оказывают помощь. На месте работают криминалисты, они дадут оценку действиям ответственных лиц.

