В результате опрокидывания плавкрана в Севастополе погибли два человека

В результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе погибли 2 человека, свыше 20 пострадали. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое стало причиной смерти двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Пострадавшим оказывают помощь. На месте работают криминалисты, они дадут оценку действиям ответственных лиц.