Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Общество
В результате опрокидывания плавкрана в Севастополе погибли два человека
27 октября 2025 / 21:45
© Официальный Telegram-канал СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю/ТАСС
В результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе погибли 2 человека, свыше 20 пострадали. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое стало причиной смерти двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Пострадавшим оказывают помощь. На месте работают криминалисты, они дадут оценку действиям ответственных лиц.