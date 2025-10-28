Езда с выданными в 2025 году номерами без флага РФ может повлечь штраф

Водителям, которые ездят с выданными с начала 2025 года автомобильными номерами без флага РФ, грозит штраф в 500 рублей, сообщает ТАСС.

Так, 1 января 2025 года езда на автомобиле без российского триколора на государственном номере приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами. В таком случае водитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

В России в текущем году вступил в силу ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", в соответствии с которым все номера автомобилей должны иметь изображение флага РФ. Он размещается в правом нижнем углу. Такое нововведение является обязательным для всех новых регистраций и перерегистраций транспортных средств.

Вместе с тем новая норма не распространяется на автомобили, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены до начала этого года как положено и соответствовали действующему стандарту, то это не является нарушением.