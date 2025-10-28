Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 20:17
Орбан назвал захват ЕС российских активов "прелюдией к войне"
28 октября 2025 / 10:42
© Пьер Кром/Getty Images/ТАСС

Стремление Европейского союза незаконно использовать замороженные на Западе российские финансовые активы может привести к прямому конфликту с Россией и послужить "прелюдией к войне". На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это повлечет за собой конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне. Эскалацию конфликта можно предотвратить только путем прямых переговоров между Москвой и Брюсселем. Мы настаивали на этом на встречах последних дней", - указал политик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Некоторое время назад Орбан заявлял, что выступает против конфискации российских активов странами ЕС, так как это может вызвать жесткие контрмеры со стороны Москвы. 

