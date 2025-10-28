Месси заявил о желании участвовать в чемпионате мира 2026 года

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что хотел бы принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает газета Mundo Deportivo.

"Откровенно говоря, было бы невероятно здорово принять участие в чемпионате мира. Я хотел бы быть в форме и сыграть важную роль в сборной. Разумеется, я очень взволнован, ведь это мировое первенство. Мы выиграли прошлый турнир, и было бы здорово защитить титул. Играть в сборной, особенно в официальном турнире, это мечта", - сказал футболист.

Месси с 2023 года он выступает за "Интер Майами". Ранее 38-летний аргентинец также играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Он является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины Мессии выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).