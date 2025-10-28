Размещение ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии представляет собой реакцию на действия стран Европы и не может считаться агрессивным шагом. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Еще один вопрос, который будоражит отдельных оголтелых политиков, - размещение в Белоруссии ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Никакой агрессивности, никакой. Уже пять европейских стран заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?" - отметил он.

"Так что размещение в Белоруссии этого оружия - не что иное, как ответная мера на эскалацию в регионе и современные угрозы. Так что давайте, пожалуйста, от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Но не хотят", - указал белорусский лидер.