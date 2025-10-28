В Московском Политехе состоялся Международный форум и открытие фотовыставки «Терроризм – угроза цивилизации»

27 октября 2025 года – В Московском Политехническом университете на ул. Павла Корчагина, 22 успешно прошло значимое событие в сфере общественной дипломатии и безопасности – торжественное открытие фотовыставки и Международный форум «Терроризм – угроза цивилизации». Мероприятие было организовано Комиссией по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Ассоциацией предпринимательских сообществ «Объединенный центр делового сотрудничества ШОС» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Центральным событием дня стало открытие фотовыставки, которая через 50 пронзительных работ ярко продемонстрировала угрозу, которую несут миру терроризм и экстремистские идеологии. Экспозиция наглядно показала, к каким трагическим последствиям приводит возрождение фашизма и неонацизма, уделив особое внимание событиям на Украине и подвигу участников Специальной военной операции. Студенты и преподаватели смогли получить каталоги и буклеты проекта, которые дополнили визуальный ряд глубоким информационным содержанием.

Вслед за открытием выставки стартовал Международный форум, объединивший на одной площадке экспертов, общественных деятелей, представителей власти и студенчество. В ходе насыщенной дискуссии были подняты самые актуальные вопросы современности:

Участники обсудили вызовы информационной безопасности и методы защиты культурного и духовного пространства России.

Особый акцент был сделан на профилактике экстремизма в молодежной среде и противодействии деструктивному влиянию через социальные сети. Эксперты проанализировали инструменты информационной войны, направленные на подрыв исторической памяти и традиционных ценностей. Важной темой стала роль гражданско-патриотического воспитания в формировании устойчивой личности в современном мире.

К диалогу, в том числе посредством телемоста, присоединились представители международных организаций и экспертного сообщества из других стран, что подчеркнуло глобальный характер обсуждаемых проблем.

Форум стал важным шагом в консолидации усилий по противодействию идеологии терроризма, ксенофобии и национализма. Он не только предоставил экспертам площадку для открытого диалога, но и донес до студенческой аудитории важность формирования нетерпимости к любым проявлениям экстремизма.

По итогам Форума участниками единогласно была принята Резолюция, направленная на усиление практической деятельности национальных, общественных, религиозных, культурных и образовательных организаций, а также СМИ города Москвы в сфере противодействия и профилактики экстремизма, особенно среди детей, подростков и молодежи.