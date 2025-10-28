Трамп заявил, что за восемь месяцев завершил восемь войн

Президент США Дональд Трамп заявил, что за восемь месяцев положил конец восьми войнам при помощи "слова" и тарифов. С таким утверждением он выступил перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон", базирующемся на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

"За восемь месяцев я положил конец восьми войнам. Ни один из известных нам президентов не заканчивал войны, многие из них войны развязывают. К этому относятся Косово и Сербия, Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, и только в этом месяце мы положили конец войне в Газе, на Ближнем Востоке", - указал американский лидер.

Он также отметил, что недавно в Малайзии удалось подписать соглашение между Камбоджей и Таиландом. "Мы спасли миллионы жизней, удалось действовать в основном словом", - сказал Трамп, обратив внимание, что военная сила практически не применялась. Тарифы и торговля стали ключевым инструментом в "прекращении войн", подчеркнул он.