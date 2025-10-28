Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 28 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрировал рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,4% и торговались на уровне 2 486,62 и 991,76 пункта соответственно. Курс юаня прибавил 7,95 коп. и находился на отметке в 11,244 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 483,4 (+0,27%), индекс РТС составлял 990,03 пункта (+0,27%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,18 руб. (+1,55 коп.)