Расширение НАТО "не прекращается ни на минуту" вопреки всем заверениям, которые делались альянсом еще во времена СССР. На этом акцентировал внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Расширение Североатлантического альянса не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям заверениям не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, и конечно, глобальному доминированию", - указал глава российской дипломатии.