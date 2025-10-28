Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
Безопасность
Премьер Японии дала обещание Трампу повысить оборонные расходы
28 октября 2025 / 12:28
Премьер Японии дала обещание Трампу повысить оборонные расходы
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon/ТАСС

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити дала обещание президенту США Дональду Трампу в ходе состоявшихся 28 октября в Токио переговоров повысить расходы на оборону.

"Я передала ему свою решимость взять инициативу в деле укрепления нашей обороноспособности и повышения расходов на оборону", - сказала она при общении с журналистами, уточнив, что "конкретные цифры" в ходе переговоров не оговаривались.

Такаити также заявила, что они с американским лидером условились продолжить укрепление альянса между Японией и США, а также продвигать сотрудничество с союзными странами - Южной Кореей, Филиппинами, Австралией и Индией. Вместе с тем, по ее словам, они с Трампом обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине, а также проблемы региональной безопасности, сойдясь во мнении о важности "мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Глава японского правительства высказала мнение, что ей удалось завязать доверительные дружеские отношения с президентом США.

Визит Трампа в Японию проходит 27-29 октября. В понедельник он встретился с императором Нарухито, а во вторник у него состоялись переговоры с Такаити, 21 октября ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером. По итогам встречи Трамп и Такаити подписали, в частности, соглашение о "новом золотом веке" американо-японского альянса. 

