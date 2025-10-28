В СВР заявили, что Франция ускоренными темпами готовит госпитали для приема раненых

Во Франции в экстренном порядке создают сотни дополнительных мест в госпиталях для приема раненых. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает ТАСС.

"Во Франции ускоренными темпами осуществляется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях", - говорится в сообщении.

По информации СВР, Генштаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на территории Украины в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

Спецслужба также обращает внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон, потерпев неудачу как политик, грезит военной интервенцией на Украину, чтобы войти в историю в качестве полководца.