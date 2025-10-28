Законопроект о круглогодичном призыве прошел окончательное чтение в Госдуме

Проект закона, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года, прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.

Документ внесли на рассмотрение палаты 22 июля текущего года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Первое чтение он прошел 24 сентября, второе - 21 октября.

Нововведения подразумевают, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Вместе с тем, согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Из пояснительной записки следует, что нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

В случае подписания закона президентом РФ нововведения, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с начала 2026 года.