Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 15:51
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
В Московском Политехе состоялся Международный форум и открытие фотовыставки «Терроризм – угроза цивилизации» Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении
Москва
28 октября 2025 / 15:51
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Законопроект о круглогодичном призыве прошел окончательное чтение в Госдуме
28 октября 2025 / 12:59
Законопроект о круглогодичном призыве прошел окончательное чтение в Госдуме
© Михаил Синицын/ ТАСС

Проект закона, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года, прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.

Документ внесли на рассмотрение палаты 22 июля текущего года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Первое чтение он прошел 24 сентября, второе - 21 октября.

Нововведения подразумевают, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Вместе с тем, согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Из пояснительной записки следует, что нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

В случае подписания закона президентом РФ нововведения, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с начала 2026 года. 

Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении
12:59
Законопроект о круглогодичном призыве прошел окончательное чтение в Госдуме
12:45
В СВР заявили, что Франция ускоренными темпами готовит госпитали для приема раненых
12:28
Премьер Японии дала обещание Трампу повысить оборонные расходы
12:16
Лавров отметил, что расширение НАТО "не прекращается ни на минуту"
11:59
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
11:41
Трамп заявил, что за восемь месяцев завершил восемь войн
11:21
Лукашенко заявил, что не считает размещение в Белоруссии "Орешника" агрессивным шагом
10:57
Месси заявил о желании участвовать в чемпионате мира 2026 года
10:42
Орбан назвал захват ЕС российских активов "прелюдией к войне"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения