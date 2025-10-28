Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении

Малайзия уведомила БРИКС о своем желании получить членство в объединении и ожидает ответа. Об этом сообщил малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим на полях завершившегося саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

"Мы проинформировали их. Мы ожидаем их ответа", - сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, каким будет следующий шаг на пути присоединения к БРИКС.

Некоторое время назад президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил по итогам государственного визита в Малайзию, что страна "может рассчитывать на полную поддержку Бразилии" в вопросе ее вхождения в состав БРИКС в качестве полноправного члена.

Малайзия не является полноправным членом группы, но участвует в совместных со странами БРИКС инициативах в таких областях, как торговля, энергетика и развитие инфраструктуры.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. Малайзия стала государством - партнером БРИКС 1 января 2025 года. Тогда же этот статус получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Таиланд, Уганда и Узбекистан, 17 января к ним присоединилась Нигерия, а 14 июня - Вьетнам.