Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 16:12
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
В Московском Политехе состоялся Международный форум и открытие фотовыставки «Терроризм – угроза цивилизации» Шойгу обвинил Запад в стремлении расколоть Россию
Москва
28 октября 2025 / 16:12
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Многополярный мир / БРИКС
Интеграция
Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении
28 октября 2025 / 13:15
Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Малайзия уведомила БРИКС о своем желании получить членство в объединении и ожидает ответа. Об этом сообщил малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим на полях завершившегося саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

"Мы проинформировали их. Мы ожидаем их ответа", - сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, каким будет следующий шаг на пути присоединения к БРИКС.

Некоторое время назад президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил по итогам государственного визита в Малайзию, что страна "может рассчитывать на полную поддержку Бразилии" в вопросе ее вхождения в состав БРИКС в качестве полноправного члена.

Малайзия не является полноправным членом группы, но участвует в совместных со странами БРИКС инициативах в таких областях, как торговля, энергетика и развитие инфраструктуры.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. Малайзия стала государством - партнером БРИКС 1 января 2025 года. Тогда же этот статус получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Таиланд, Уганда и Узбекистан, 17 января к ним присоединилась Нигерия, а 14 июня - Вьетнам. 

Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
13:31
Шойгу обвинил Запад в стремлении расколоть Россию
13:15
Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении
12:59
Законопроект о круглогодичном призыве прошел окончательное чтение в Госдуме
12:45
В СВР заявили, что Франция ускоренными темпами готовит госпитали для приема раненых
12:28
Премьер Японии дала обещание Трампу повысить оборонные расходы
12:16
Лавров отметил, что расширение НАТО "не прекращается ни на минуту"
11:59
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
11:41
Трамп заявил, что за восемь месяцев завершил восемь войн
11:21
Лукашенко заявил, что не считает размещение в Белоруссии "Орешника" агрессивным шагом
10:57
Месси заявил о желании участвовать в чемпионате мира 2026 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения