Шойгу обвинил Запад в стремлении расколоть Россию

Запад стремится расколоть Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы использовать в своих интересах. Об этом сказано в публикации секретаря Совбеза Сергея Шойгу, размещенной на сайте aif.ru.

"Их цель - десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле и эксплуатировать. Коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего нам уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям. Именно в единении мы имеем возможность для свободного полноценного национального развития", - указал секретарь СБ РФ.

Он отметил, что сегодня на РФ и на все ее общество оказывается агрессивное внешнее давление. "Против нашей страны развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ. Наши недруги ошибочно решили, что многонациональность России - это ее уязвимое место, и упрямо предпринимают попытки разобщить нас", - пишет Шойгу.

Вместе с тем, по его словам, в современном мире Россия является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений является примером для других государств. "Это не американский "плавильный котел", который уничтожает уникальность народов, это и не империя, несущая "цивилизацию", какой, например, мнила себя Великобритания, где уважение к народам всегда оставалось исключительно декларативным", - добавил он.