В Кении потерпел крушение самолет с 12 людьми на борту

В Кении потерпел крушение самолет, на борту которого находились 12 человек. Соответствующее сообщение распространило Управление гражданской авиации страны.

Как отмечается, инцидент произошел недалеко от города Квале на востоке страны. На месте крушения работают спасательные службы.

Национальность находившихся на борту воздушного судна людей пока не называется.