Технологии / США: после империи / США против КНР
Технологии
Билл Гейтс считает КНР серьезным конкурентом США в сфере ядерных инноваций
28 октября 2025 / 13:59
Билл Гейтс считает КНР серьезным конкурентом США в сфере ядерных инноваций
© AP Photo/ Ted S. Warren/ТАСС

Китай лидирует в мировой гонке за создание малых модульных и термоядерных реакторов, которые могут применяться для питания центров обработки данных (ЦОД). На это обратил внимание американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

"Весьма впечатляют успехи КНР в области термоядерного синтеза и деления ядер", - цитирует его агентство Bloomberg. Гейтс отметил, что Китай инвестирует в термоядерный синтез "в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", в том числе США.

Он рассматривает ядерную энергетику как важнейший источник обеспечения ЦОД нужной им энергией, а также как необходимое условие для снижения расходов на электроэнергию. В долгосрочной перспективе, "вероятно, либо деление атома, либо термоядерный синтез станут самым дешевым способом производства электроэнергии", полагает миллиардер.

Из апрельского отчета консалтинговой компании BloombergNEF следует, что к 2035 году на центры обработки данных в США будет приходиться порядка 9% от общего потребления электроэнергии, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года.

Согласно прогнозу службы Bloomberg Intelligence, растущий спрос на энергопитание повлечет за собой резкое увеличение (на $350 млрд) расходов на ядерную энергетику.

