28 октября 2025 / 17:22
27 октября 2025 / 20:17
Безопасность
Безопасность
Российские ВС атаковали военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ
28 октября 2025 / 14:16
Российские ВС атаковали военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Вооруженные силы РФ ударили по украинскому военному аэродрому, поезду с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, работающим в интересах военных заводов Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах", - говорится в сообщении.

