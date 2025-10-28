Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Безопасность
Российские ВС атаковали военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ
28 октября 2025 / 14:16
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Вооруженные силы РФ ударили по украинскому военному аэродрому, поезду с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, работающим в интересах военных заводов Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах", - говорится в сообщении.