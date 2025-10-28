Уэнсдей оказалась самой популярной у жителей России героиней хорроров

Самыми популярными персонажами, которыми интересовались жители России в преддверии Хэллоуина, стали Уэнсдей Адамс, Пеннивайз и Фредди Крюгер. Об этом свидетельствуют данные исследования KION и "Медиалогии", передает ТАСС.

"С 1 сентября по 20 октября текущего года аналитики насчитали более 100 тысяч запросов в социальных сетях, связанных с культовыми монстрами и хоррор-персонажами, а также с различными фобиями - от страха смерти до боязни пауков. Эти два пласта отражают современное восприятие ужаса: люди изучают собственные глубинные страхи и одновременно любят наряжаться героями из жутких фильмов", - заявили в пресс-службе онлайн-платформы.

Как отмечается, наибольшим вниманием перед Хэллоуином пользовалась Уэнсдей, героиня франшизы "Семейка Аддамс" и сериала "Уэнсдей" - запросы о ней насчитывают 28,3 тыс. позиций. Второе место занимает Пеннивайз из вселенной Стивена Кинга "Оно" (20,5 тыс.), третьим стал Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов" (17,4 тыс.). Кроме того, в список вошли Джейсон Вурхиз из "Пятницы, 13-е", Майкл Майерс из "Хэллоуина", Призрачное лицо из "Крика", Валак из "Заклятия 2", Клоун Арт из "Ужасающего", Кукла Чаки, Аннабель, Кукла Билли из "Пилы" и Самара из "Звонка".

По данным пресс-службы KION, пользователи также часто ищут объяснения собственных фобий. Лидером по числу упоминаний стала танатофобия - страх смерти (45,6 тыс. сообщений). Затем идут: акрофобия - страх высоты (14,7 тыс.), арахнофобия - боязнь пауков (6,0 тыс.), аэрофобия - страх полетов (3,9 тыс.), кинофобия - страх собак (3,6 тыс.) и талассофобия - страх глубины (1,7 тыс.).