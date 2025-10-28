Президент РФ поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований с целью усиления защиты важных объектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции (СВО).

"Активная работа по нейтрализации этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд руководителей субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны президентом", - отметил секретарь СБ РФ.