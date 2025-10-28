Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
27 октября 2025 / 00:01
Безопасность
Лавров: Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО
28 октября 2025 / 14:58
© Артем Геодакян/ ТАСС
Россия не собирается нападать на какую-либо из стран НАТО и Евросоюза, Москва готова отразить это в гарантиях безопасности. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
"Мы не раз говорили, что у нас нет и не было намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить такую позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии", - отметил он.
"От рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно-коллективной основе европейские лидеры уходят, гордо заявляя, что после украинского кризиса должны существовать гарантии безопасности не с участием России, а против России. Вот образец мышления", - обратил внимание министр.