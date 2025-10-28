Убийца Синдзо Абэ признал вину в суде

В японской префектуре Нара начался суд над бывшим военным моряком Тэцуей Ямагами, который в июле 2022 года убил бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Ожидается, вердикт по этому делу будет объявлен 21 января 2026 года.

Как сообщает японское общественное телевидение, Ямагами в суде признал вину в умышленном убийстве. Всего в предстоящие месяцы может состояться до 19 заседаний.

Ранее местные СМИ информировали о том, что защита намерена признать также и обвинения в нарушении их подзащитным законов, контролирующих оборот огнестрельного оружия. Вместе с тем адвокаты будут настаивать на том, что он совершил этот поступок под давлением ситуации вокруг религиозной организации "Церковь объединения", последовательницей которой была его мать.

Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного двуствольного оружия застрелил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был задержан охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил политика из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Весной 2025 года токийский суд постановил распустить эту религиозную организацию.