Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 17:44
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
В Эстонии предложили создать в ЕС "военный шенген" Убийца Синдзо Абэ признал вину в суде
Москва
28 октября 2025 / 17:44
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
В Эстонии предложили создать в ЕС "военный шенген"
28 октября 2025 / 15:30
В Эстонии предложили создать в ЕС "военный шенген"
© AP Photo/ Pavel Golovkin/ТАСС

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур полагает, что Евросоюзу следует создать "военный шенген", позволяющий быстро транспортировать вооружения из одной страны в другую.

"Планирование обороны и военное планирование - это задачи Североатлантического альянса", - отметил он в интервью испанской газете El Pais.

"Нам нужен "военный шенген", который позволил бы нам быстро продвигаться, если необходимо доставить что-то из Испании в Эстонию, без необходимости оформления каких-либо документов", - указал Певкур.

"ЕС также может коллективно решить, оказывать ли помощь государствам-членам посредством совместного финансирования и закупок, как это было сделано во время миграционного кризиса", - считает он.

Вместе с тем глава ведомства высказал мнение, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk вряд ли сможет существенно изменить ход конфликта. 

 
 
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
15:30
В Эстонии предложили создать в ЕС "военный шенген"
15:17
Убийца Синдзо Абэ признал вину в суде
14:58
Лавров: Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО
14:44
Президент РФ поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
14:30
Уэнсдей оказалась самой популярной у жителей России героиней хорроров
14:16
Российские ВС атаковали военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ
13:59
Билл Гейтс считает КНР серьезным конкурентом США в сфере ядерных инноваций
13:47
В Кении потерпел крушение самолет с 12 людьми на борту
13:31
Шойгу обвинил Запад в стремлении расколоть Россию
13:15
Малайзия ждет от БРИКС ответа на заявку о членстве в объединении
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения