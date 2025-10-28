В Эстонии предложили создать в ЕС "военный шенген"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур полагает, что Евросоюзу следует создать "военный шенген", позволяющий быстро транспортировать вооружения из одной страны в другую.

"Планирование обороны и военное планирование - это задачи Североатлантического альянса", - отметил он в интервью испанской газете El Pais.

"Нам нужен "военный шенген", который позволил бы нам быстро продвигаться, если необходимо доставить что-то из Испании в Эстонию, без необходимости оформления каких-либо документов", - указал Певкур.

"ЕС также может коллективно решить, оказывать ли помощь государствам-членам посредством совместного финансирования и закупок, как это было сделано во время миграционного кризиса", - считает он.

Вместе с тем глава ведомства высказал мнение, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk вряд ли сможет существенно изменить ход конфликта.