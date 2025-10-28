NYT: Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia

Американский предприниматель Илон Маск запустил свою версию онлайн-энциклопедии под названием Grokipedia. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, сайт Grokipedia, который должен стать аналогом Wikipedia, начал работу 27 октября, пока в нем насчитывается свыше 800 тыс. заметок, созданных с использованием искусственного интеллекта. Уточняется, что в Wikipedia насчитывается порядка 8 млн статей. Имя новой онлайн-энциклопедии содержит в себе название ИИ Grok, разработанной компанией Маска xAI.

В сентябре текущего года Маск в X сообщал о том, что Grokipedia станет "серьезным улучшением по сравнению с Wikipedia", а в октябре, анонсировав скорый запуск своей онлайн-энциклопедии, отметил важность работы "по искоренению пропаганды".

Ранее миллиардер призвал отказаться от финансовых пожертвований для онлайн-энциклопедии Wikipedia из-за ее редакционной политики.