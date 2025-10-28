Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Обуздать Израиль может только Трамп. Мнение
27 октября 2025 / 00:01
Общество
Актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет
28 октября 2025 / 15:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщил концертный директор Илья Новиков, передает ТАСС.
О дате и времени прощания с артистом будет сообщено позднее. Ранее сам Попов рассказывал о рецидиве рака мозга.
Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе Украинской ССР. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов исполнил в сериале "Полицейский с Рублевки".