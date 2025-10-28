Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 октября 2025 / 20:17
Безопасность
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 124 беспилотника ВСУ
28 октября 2025 / 16:16
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 124 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 124 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 049 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 733 танка и других боевых бронемашин, 1 607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 854 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 132 единицы специальной военной автомобильной техники.

