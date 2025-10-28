Малочисленная группа государств Европы отстаивает свои интересы и интересы своих народов, этим странам сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Есть также, пускай и малочисленная, группа стран, которые преследуют целью защиту своих собственных интересов и интересов своих народов. Эти государства отстаивают свое право в рамках ЕС, используют те механизмы, которые предусмотрены в Евросоюзе. Им сложно, их давят, подавляют их активность. Но посмотрим, как будет дальше", - сказал он, комментируя планы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расширить сотрудничество со Словакией и Чехией, чтобы сформировать внутри сообщества альянс, который изменит политику союза в отношении Украины.

"То, что в Евросоюзе существуют достаточно серьезные противоречия, это видно невооруженным глазом", - заключил представитель Кремля.

Некоторое время назад Орбан заявил о намерении расширить сотрудничество с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и кандидатом в премьеры Словакии Андреем Бабишем. Как отмечает Politico, такое объединение "может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине".