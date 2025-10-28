Матвиенко назвала признак сильного государства в эпоху перемен

Признаком сильного государства в эпоху перемен являются уважение и сохранение духовно-нравственных ценностей разных народов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".

"Сегодня и Россия, и весь мир переживают такую глубинную, всестороннюю трансформацию. И в эту "эпоху перемен" важнейшим признаком сильного, самодостаточного, по-настоящему суверенного государства остается уважение, сохранение духовно-нравственных ценностей, культур и традиций разных народов", - указала она.

Форум проходит 28-29 октября в Петровском путевом дворце, его организатором выступает Совет Евразийского женского форума и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ.