Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Общество
ВЦИОМ: две трети российских граждан смотрят в будущее с оптимизмом
28 октября 2025 / 16:58
© Михаил Метцель/ТАСС
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, число россиян, смотрящих в будущее с оптимизмом, за 20 лет выросло с 43% до 66%.
"В будущее с оптимизмом смотрят 66% россиян (+23 п.п. к 2005 г.)", - следует из материалов соцслужбы.
Вместе с тем 27% респондентов ответили, что не уверены в будущем и ожидают наступления трудных времен. В 2005 году такой ответ дали 49% участников опроса.
Приоритетом среди опрошенных остаются стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. Количество россиян, которые дали такой ответ, мало изменилось (49% в 2005 году и 52% в 2025 году).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября текущего года среди 1 600 граждан старше 18 лет.