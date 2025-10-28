ВЦИОМ: две трети российских граждан смотрят в будущее с оптимизмом

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, число россиян, смотрящих в будущее с оптимизмом, за 20 лет выросло с 43% до 66%.

"В будущее с оптимизмом смотрят 66% россиян (+23 п.п. к 2005 г.)", - следует из материалов соцслужбы.

Вместе с тем 27% респондентов ответили, что не уверены в будущем и ожидают наступления трудных времен. В 2005 году такой ответ дали 49% участников опроса.

Приоритетом среди опрошенных остаются стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. Количество россиян, которые дали такой ответ, мало изменилось (49% в 2005 году и 52% в 2025 году).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября текущего года среди 1 600 граждан старше 18 лет.