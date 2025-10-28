Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Геополитика
Безопасность
Анкара укрепляет военное сотрудничество с Лондоном
Военно-политическое руководство Турции предпринимает шаги по усилению боеспособности национальных ВВС
28 октября 2025 / 19:15
Анкара укрепляет военное сотрудничество с Лондоном

Юрий Веселов, военный обозреватель

27 октября на встрече в Анкаре премьер-министр Британии Кир Стармер санкционировал подписание с турецкой стороной договора о продаже 20 истребителей Eurofighter Typhoon на сумму 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,74 миллиарда долларов США). На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом он расценил сделку как «победу для оборонной промышленности Британии и усиления безопасности НАТО».

Подпись под соглашением поставил британский министр обороны Джон Хили, который охарактеризовал Турцию в качестве «важного союзника НАТО и двери на пути к Черному морю».

В свою очередь, Эрдоган на встрече с Стармером заявил, что подписание соглашения об истребителях «является новым признаком стратегических отношений между Британией и Турцией, откроет двери для совместных проектов в оборонной промышленности». Он также выразил надежду на скорое увеличение товарооборота с Лондоном до 30 млрд. долларов, а затем и до 40 миллиардов.

Истребители Eurofighter производятся консорциумом в составе Британии, Германии, Италии и Испании во главе с британской авиастроительной компанией «BAE Systems». Предварительное соглашение о продаже Турции данных изделий было достигнуто в июле текущего года после того, как удалось уговорить Германию, выступавшую против поставок туркам данных истребителей.

Турция анонсировала работы по созданию собственного истребителя пятого поколения KAAN к концу 2028 года, а до этого срока планирует обзавестись 120 самолетами иностранного производства: 40 единиц Eurofighter, 40 американских F-16 нового поколения и 40 F-35. В ходе недавнего визита в Вашингтон Эрдоган обсуждал с Дональдом Трампом вопрос приобретения американских истребителей, но, похоже пока не получил вразумительного ответа от янки.

США в 2019 году исключили Турцию из программы совместного производства F-35 после того, как Анкара закупила у России четыре комплекса ПВО С-400. В Вашингтоне расценили этот шаг в качестве угрозы своей боевой авиации на Ближнем и Среднем Востоке. При этом немало важную роль в демарше сыграл Израиль, усмотревший в сделке по американским стелс-самолетам угрозу своей безопасности.

В преддверии визита Стармера в Анкару Эрдоган совершил поездку по ряду арабских стран Аравийского полуострова. По сведениям арабской прессы, в Катаре и Султанате Оман он интересовался возможностью приобретения у них подержанных истребителей Eurofighter. Судя по всему, остальные 20 истребителей турки хотят приобрести в этих странах, а принципиальное согласие британцев на их продажу в третьи государства достигнуто.

В настоящее время на вооружении ВВС Турции находятся около 300 боевых самолетов, из которых наибольшее количество составляют американские многоцелевые истребители F-16 устаревших модификаций. Турки в течение последних лет предпринимают активные усилия по замене своего авиационного парка, однако до настоящего времени эти попытки не имели успеха. Поставки европейским консорциумом боевых самолетов представляют собой прорыв в отношениях с Западной Европой и признаком дальнейшего укрепления связей с Британией – традиционным союзником Турции во враждебной деятельности против России.

