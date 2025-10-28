Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 20:25
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
Москва
28 октября 2025 / 20:25
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение
Безопасность
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
28 октября 2025 / 17:16
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

О продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) речь давно не идет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении, в качестве жеста доброй воли президент России Владимир Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под договор СНВ-3", - указал он.

Лавров отметил, что поскольку дата истечения действия этого договора в феврале 2026 года приближается и "никаких других вариантов сохранить хоть какие-то ограничители в сфере стратегической стабильности не просматривается, президент выступил с инициативой продлить добровольное соблюдение этих количественных показателей с российской стороны при понимании, что такой же шаг сделают США". "Чтобы получить еще год для того, чтобы попытаться вдумчиво рассмотреть нынешнее состояние дел в сфере стратегической стабильности", - пояснил министр.

Путин на совещании с Советом безопасности России 22 сентября заявил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Вместе с тем, по его словам, эта мера жизнеспособна только при условии, что американская сторона будет действовать аналогичным образом.

Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
18:30
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
18:15
RTL: заполненность парижской тюрьмы, в которой содержится Саркози, составляет 180%
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
17:45
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
17:29
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
17:16
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
16:58
ВЦИОМ: две трети российских граждан смотрят в будущее с оптимизмом
16:46
Матвиенко назвала признак сильного государства в эпоху перемен
16:30
Песков оценил идею "альянса укроскептиков" в Евросоюзе
16:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 124 беспилотника ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения