Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет

О продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) речь давно не идет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении, в качестве жеста доброй воли президент России Владимир Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под договор СНВ-3", - указал он.

Лавров отметил, что поскольку дата истечения действия этого договора в феврале 2026 года приближается и "никаких других вариантов сохранить хоть какие-то ограничители в сфере стратегической стабильности не просматривается, президент выступил с инициативой продлить добровольное соблюдение этих количественных показателей с российской стороны при понимании, что такой же шаг сделают США". "Чтобы получить еще год для того, чтобы попытаться вдумчиво рассмотреть нынешнее состояние дел в сфере стратегической стабильности", - пояснил министр.

Путин на совещании с Советом безопасности России 22 сентября заявил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Вместе с тем, по его словам, эта мера жизнеспособна только при условии, что американская сторона будет действовать аналогичным образом.