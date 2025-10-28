Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 20:26
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
Москва
28 октября 2025 / 20:26
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
27 октября 2025 / 10:44
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Социально-экономический кризис на Украние / Переговоры по Украине
Экономика
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
28 октября 2025 / 17:29
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
© AP Photo/ Susan Walsh/ТАСС

Украина надеется еще два-три года получать от своих западных партнеров финансирование для продолжения боевых действий. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

"Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны гарантировать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - два-три года", - цитирует его украинское издание "Европейская правда".

Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что европейским странам придется еще долгое время содержать киевский режим.

Уже несколько лет бюджет Украины составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада.

Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Новому премьеру Японии придется сидеть на двух стульях. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
18:30
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
18:15
RTL: заполненность парижской тюрьмы, в которой содержится Саркози, составляет 180%
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
17:45
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
17:29
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
17:16
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
16:58
ВЦИОМ: две трети российских граждан смотрят в будущее с оптимизмом
16:46
Матвиенко назвала признак сильного государства в эпоху перемен
16:30
Песков оценил идею "альянса укроскептиков" в Евросоюзе
16:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 124 беспилотника ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения