Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года

Украина надеется еще два-три года получать от своих западных партнеров финансирование для продолжения боевых действий. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

"Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны гарантировать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - два-три года", - цитирует его украинское издание "Европейская правда".

Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что европейским странам придется еще долгое время содержать киевский режим.

Уже несколько лет бюджет Украины составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада.