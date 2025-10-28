Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 октября 2025 / 19:55
27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Кризис в Европе / Антироссийские санкции

Экономика
Экономика
ЕС пытается форсировать отказ от российского газа
Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций
28 октября 2025 / 19:38
ЕС пытается форсировать отказ от российского газа

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Брюссель оперативно аккомпанировал новому санкционному раунду Вашингтона против Москвы: 23 октября Европейский Союз (ЕС), после многих недель проволочек, все-таки оформил 19-й пакет санкций в адрес России. Об этом объявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас «Мы только что одобрили 19-й санкционный пакет», — сообщила она в соцсети X. Документ нацелен на энергетическую инфраструктуру страны. Рестрикции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и танкеров.

В 19-й пакет санкций ЕС вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. Как поясняет «эмитент», попавшие под ограничения юридические лица «предоставляют судам теневого флота ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

Среди организаций, внесенных в ограничительный лист — зарегистрированная в США компания Aruba Maritime Administration & Offshore. По утверждению Брюсселя, фирма «предоставляет судам несуществующий флаг Арубы». «Ложный флаг Арубы предоставлен трем нефтяным танкерам, подпадающим под действие ограничительных мер Евросоюза», — говорится в опубликованном в «Официальном журнале ЕС» постановлении Совета ЕС.Также в санкционные списки включены 117 танкеров так называемого «теневого флота».

Кроме того, ЕС в рамках 19-го санкционного раунда против РФ ввел ограничения в отношении 12 китайских компаний, трех — индийских и двух — тайских. После одобрения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

Из-за положений 19-го пакета, турецкие банки, сотрудничающие с Россией, могут оказаться под давлением: Брюссель намечает усиление контроля над финансовыми транзакциями.  Об этом 27 октября сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в банковском секторе Турции.

Отдельная часть 19-го пакета санкций Брюсселя — ускоренный отказ от поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС. Согласно содержанию документа, государства Евросоюза с 1 января 2027 года официально перестанут закупать российский СПГ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что одобренный 19-й пакет санкций против РФ впервые предусматривает меры против российского газового сектора.

Нынешняя доля РФ в портфеле импорта СПГ Евросоюзом составляет около 15%. И это — статус второго по величине поставщика «охлажденного топлива» в Европу после США.

Прежде, 20 октября, Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. Для существующих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. Сейчас обсуждается механизм приостановки такого запрета в случае проблем с поставками. Формирование Евросоюзом сроков отказа от российского газа понижает планку энергетической безопасности стран Старого Света и способствует усилению зависимости от американских поставок СПГ. Заокеанский газ обходится дороже российского, что только подрывает промышленный потенциал Европы, конкурентоспособность ее энергоемких предприятий продолжит слабеть.

Кстати, зреют проблемы у Брюсселя и в части поставок ближневосточного СПГ: Катар может остановить продажи сжиженного природного газа в страны ЕС, если Еврокомиссия не пересмотрит законодательство в области корпоративной устойчивости. Об этом недавно сообщил государственный министр энергетики Катара и глава компании «Qatar Energy» Саад бен Шарида аль-Кааби. Причем предупреждение Брюсселю от глобального ближневосточного поставщика прозвучало не в первый раз.

Зима на носу, а накопленных в Европе резервов газа в подземных хранилищах (ПХГ) меньше, чем в прошлый отопительный сезон. По итогам газовых суток 15 октября (на утро 16 октября) средний уровень запасов в Европе на уровне 83%, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe. Этот показатель почти на 9% ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Согласно данным «Газпрома», уже в начале октября отбор газа из европейских хранилищ превысил закачку. При этом ПХГ Европы были заполнены, по расчетам компании, на 82,7%; и довести этот показатель к 1 ноября до целевых 90% за оставшееся время — сценарий мало реалистичный.

Вероятные затяжные холода способны побудить евробюрократию хотя бы задуматься о том, что спешка с обнулением российских поставок газа — чревата серьезными последствиями. Но политизированность ситуации остается предельно высокой — поэтому качественного смягчения позиции (скажем, сдвиг плановых сроков отказа от поставок «голубого топлива» из РФ вправо) не предвидится. Если же зимой возникнут масштабные  дефицитные проявления в газоснабжении стран Старого Света, то, быть может, брюссельские власти попробуют расширить «приток» российских энергоресурсов на краткосрочный период. Но здесь уже вопрос к поставщику — свободных объемов может не быть, равно как и юридических основ, учитывая долгосрочную контрактную систему работы «Газпрома». Кстати, Венгрия уже объявила, что намерена бороться за продолжение поставок газа из РФ, упирая на отсутствие выгодных альтернативных каналов поставок «голубого топлива».

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц вдруг тоже озаботился проблемой «санкционного бумеранга», но только не местного, а американского. По итогам саммита ЕС он публично предположил, что немецкая «дочка» росконцерна «Роснефть» будет выведена из-под ограничений Минфина США: «Я думаю, что Rosneft Deutschland получит освобождение от санкций», — процитировало агентство Reuters Мерца. Портал Bloomberg 27 октября сообщил, что Белый дом рассматривает возможность предоставления генеральной лицензии для Rosneft Deutschland, но только «невозобновляемой и ограниченной». Уточняется, что Вашингтон отвел Берлину шестимесячный срок для решения проблемы неопределенности, связанной с немецкими активами «Роснефти», что позволит им ненадолго освободиться от санкций США. Правительство ФРГ 8 сентября продлило срок доверительного управления местными активами «Роснефти» до 10 марта 2026 года.

Россия тем временем переориентирует отраслевой экспорт, наращивая СПГ-поставки в направлении АТР. На минувшей неделе стало известно, что два танкера с грузами «Газпрома» идут у берегов Малайзии, а с завода «Арктик СПГ 2» продолжаются отправки партий в Поднебесную — с конца августа подсанкционный завод НОВАТЭКа, по данным западных информагентств, отправил уже 11 грузов в один из китайских портов.

Успехи России и в поставках трубопроводного газа в КНР. 22 октября «Газпром» в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок «голубого топлива» в Китай по газомагистрали «Сила Сибири». Поставленный объем превысил контрактные обязательства российского холдинга. Это уже шестой рекорд с 1 декабря 2024 года — даты выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень.

 

