Европа проигрывает борьбу за редкоземельные металлы

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Глобальная борьба за контроль над редкоземом стремительно нарастает, но Европе, похоже, ее проигрывает.

Министерство коммерции Китая 9 октября объявило о введении новых мер контроля за экспортом редкоземельных металлов (РЗМ) и связанных с ними технологий. Пекин расширил его еще над 5 РЗМ заявив, что эти меры необходимы для защиты национальной безопасности. Теперь для осуществления поставок требуется специальная лицензия, а заявки на поставки РЗМ для военных целей будут отклоняться. Эти меры вызвали резко негативную реакцию со стороны США, Дональд Трамп пригрозил Пекину повышением пошлин на 100% и ограничениями на поставки программного обеспечения. В случае их введения экономические противоречия между двумя странами еще больше обострятся. Кроме того США стремятся восстановить свои позиции на рынке РЗМ. В бюджете на 2026 фин. год предусмотрены средства на расширение горнодобывающих мощностей, а министерства обороны и энергетики предложили гранты на их разработку. Но масштабы запланированных работ пока значительно меньше по сравнению с китайскими. В целом, новые ограничения Китая на экспорт РЗМ и ответ США вписываются в более широкую технологическую войну между ними. Руководство этих стран считает, что победитель в таких отраслях как искусственный интеллект, ракетные технологии, квантовые вычисления, робототехника и беспилотные летательные аппараты получит решающее преимущество в экономической и военной конкуренции в ближайшие 30 лет.

В наиболее сложной ситуации из-за этих действий КНР и США оказалась Европа. На нее «давит» двойная зависимость: от американских цифровых сервисов и от поставок китайских РЗМ и изделий из них (они удовлетворяют более 90% потребностей ЕС). Это делает Европу крайне уязвимой в технологическом соревновании с ними. Причем сфера уязвимости расширилась. Если ранее европейские политики и предприниматели подчеркивали важность РЗМ для перехода к «зелёной» энергетике, то теперь обеспокоенность действиями Китая выразила ещё одна отрасль - оборонная промышленность, которой эти металлы нужны для беспилотников, танков, подводных лодок и ракетных технологий. Да и поставки военной техники на Украину и их производство в Незалежной во многом зависят от электроники и магнитов, импортируемых из Китая. Так что теперь и Европа и Украина озабочены обеспечением стабильности поставок РЗМ. Об их значимости свидетельствуют следующие факты. В июне 2025 г. в ходе ирано-израильского конфликта было выпущено около 800 ракет, каждая из которых содержала от двух до 20 килограммов РЗМ. И за неделю конфликта было израсходовано от 1,6 до 16 метрических тонн этих материалов.

Отмечу, что более 10-ти лет назад ЕС разработал стратегию по обеспечению ключевыми сырьевыми материалами. Но инвестиции в эту отрасль в Европе намного меньше не только по сравнению с Китаем, но и с США. Кроме того, попытки использовать собственные ресурсы сталкиваются с сопротивлением экологических организаций. В итоге, по мнению издания Financial Times (FT 17 октября), Евросоюз терпит поражение в глобальной гонке с США и Китаем за РЗМ, что ставит под угрозу технологический суверенитет объединения. В то время как Китай укрепляет свой контроль над рынком, вводя ограничения на экспорт ключевых металлов, а США пытаются возродить собственную добывающую и перерабатывающую промышленность, Европа не успевает за конкурен-тами.

Добавляют проблем и европейские политики. На саммите G7 в Канаде в июне текущего года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен совершила очередной дипломатический выпад против КНР – она прямо обвинила Китай в использовании своего контроля над ключевыми материалами, такими как РЗМ, для получения преимущества в области обороны и призвала G7 к единому ответу – разработке плана борьбы с китайской монополией. В ответ министерство иностранных дел Китая назвало план предлогом для протекционизма и заявило, что G7 провоцирует конфронтацию из-за страха потерять долю рынка. В итоге «выпад» фон дер Ляйен ухудшил перспективы развития сотрудничества с Китаем.

Проблемы с доступом к РЗМ усугубляются внутренними противоречиями в самой Европе. Так США включили в «черный список» китайскую компанию Wingtech. Эта мера «вынудила» Нидерланды пойти на «отчаянный шаг» - захватить контроль над расположенной на территории страны китайской компанией Nexperia – дочерней структуры Wingtech. Между тем транзисторы и диоды, которые производит Nexperia (10% мирового рынка), критически важны для многих европейских компаний - от автомобилей до медицинских устройств. Ответные ограничения на стороны Пекина на отправку за рубеж продукции с китайских заводов Nexperia оставили Европу без этих чипов. Это вынудило европейских автопроизводителей временно сворачивать производство. Так Volkswagen вынужден приостановить производство моделей Golf. Сейчас он, Robert Bosch GmbH и ряд других производителей ищут альтернативные источники чипов. Этот пример показывает, как могут развиваться события в результате ошибок европейских политиков.

Жесткие экспортные ограничения Китая на РЗМ тревожат и немецкую оборонную промышленность. Так компания Hensoldt из Тауфкирхена планировала существенно нарастить выпуск радаров, которые нужны для обнаружения и перехвата беспилотников. На пример, для нового комплекса ПВО Skyranger от Rheinmetall, который может устанавливаться на колесные и гусеничные платформы, радары поставляет именно Hensoldt. И сейчас компанию тревожит возможный грядущий дефицит германия. Примечательно, что хотя этот элемент впервые обнаружили в Германии, его из-за сложной добычи и высокой себестоимости почти полностью завозят из Китая. Пока экспортные ограничения Китая на РЗМ «только тревожат» немецкую оборонную промышленность, но вполне могут стать предвестником грядущего кризиса поставок, учитывая отмеченные ранее инициативы руководства ЕС.

Проблема Европы не только в зависимости от импорта, но и в ограниченных собственных перерабатывающих мощностях. Сегодня в ЕС действуют лишь два предприятия полного цикла переработки редкоземов - в Эстонии и во французском Ла-Рошели на заводе Solvay. На таком базисе попытки Брюсселя разработать стратегию по обеспечению критическим сырьем вряд ли принесут ощутимые результаты даже в среднесрочной перспективе. По прогнозам европейских аналитиков в случае реализации существующих планов мощности ЕС по добыче РЗМ к 2030 г. будут способны удовлетворять порядка 10% потребностей, производить около 40% и перерабатывать порядка 15% отходов от годового потребления Евросоюзом.

Отмечу, что за последние 30 лет Китай стал мировым лидером по переработке большинства из 54 видов полезных ископаемых, Причем, он перерабатывает эти ресурсы на 30% дешевле конкурентов. Так что, чтобы конкурировать с ним, Европе необходимо выделять значительные субсидии своей промышленности. А где взять эти средства? Ведь даже на Украину не хватает. Поэтому маловероятно, что Брюссель в ближайшее время сумеет мобилизовать европейские страны на данном направлении. А в итоге Европа может утратить конкурентоспособность в ряде высокотехнологичных отраслей.