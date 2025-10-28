Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 октября 2025 / 19:55
27 октября 2025 / 20:17
27 октября 2025 / 10:44
Общество
Общество
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
28 октября 2025 / 17:45
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
© Dan Kitwood/ Getty Images/ТАСС

Власти Великобритании в ноябре начнут размещать нелегальных мигрантов в военных казармах. Об этом со ссылкой на источники в МВД пишет газета The Times.

Сообщается, что для размещения мигрантов будут использованы бараки армейской базы вблизи города Инвернесс в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. В материале указывается, что на этих объектах планируется разместить до 900 нелегалов. Всего же в будущем, по данным издания, МВД собирается расселить в казармах на временной основе вплоть до 10 тыс. нелегальных мигрантов.

Ожидается, что это снизит нагрузку на бюджет и поможет отказаться от дорогостоящего размещения нелегалов в гостиницах. Согласно информации МВД Великобритании, на март текущего года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Из представленного 27 октября доклада комитета по внутренним делам Палаты общин следует, что Соединенное Королевство потратит за 10 лет, с 2019 по 2029 год, £15,3 млрд на содержание нелегальных мигрантов в отелях.

Вместе с тем, как писала в прошлом месяце The Times со ссылкой на данные Национального аудиторского управления, планы по использованию бывших военных баз для размещения нелегалов могут обойтись бюджету дороже, чем действующая схема с арендой гостиниц.

