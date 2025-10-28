Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение

Соглашения по Газе, подписанные в Египте, безусловно, большое достижение президента США Дональда Трампа. Однако, сейчас мы уже видим, что не все так просто. Для ХАМАС (запрещена в РФ) выполнение всех соглашений – равносильно смерти. В конечном счете, члены этой группировки должны разоружиться и покинуть территорию сектора. Предполагается, что они никак не могут вписаться в новые реалии. Разумеется, не все с этим согласны. И особенно те полевые командиры, которые и сейчас находятся непосредственно в секторе Газа. У них нет шансов занять какие-то посты в среде руководства ХАМАС в Катаре.

Естественно, в Газе постоянно вспыхивают очаги напряженности. Израиль немедленно наносит удары. Реализация документов, подписанных в Шарм-эль-Шейхе будет очень непростой. Однако, надо признать, что подписанное соглашение все-таки повышает шансы мирного урегулирования.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, юрист-международник Николай Топорнин.

