RTL: заполненность парижской тюрьмы, в которой содержится Саркози, составляет 180%

Тюрьма Санте, в которой с 21 октября отбывает наказание экс-президент Франции Николя Саркози, сильно переполнена. Об этом информировала радиостанция RTL.

Как отмечается, заполненность тюрьмы составляет 180%.

Уже несколько лет страна сталкивается с проблемой переполненности тюрем. Согласно последним данным, в местах лишения свободы содержатся свыше 84 тыс. заключенных, в то время как они рассчитаны только на 62 тыс.

70-летний Саркози, занимавший президентский пост в 2007-2012, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, при этом оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. Вместе с тем суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

Саркози получил пять лет лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.