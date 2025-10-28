Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 20:47
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Москва
28 октября 2025 / 20:47
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
27 октября 2025 / 20:17
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
28 октября 2025 / 18:30
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ представляют собой не совсем справедливую конкуренцию. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы - являются. Это сегодня один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция", - указала она.

Некоторое время назад глава ВТБ Андрей Костин предложил Банку России проработать вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. По его мнению, этот вопрос можно рассмотреть в рамках доработки закона "О платформенной экономике". Набиуллина, со своей стороны, заявила, что ЦБ обязательно рассмотрит это предложение, назвав его неожиданным.

Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Лавров: ЕС выкручивает руки Трампу
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
18:45
Каждый третий российский школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox
18:30
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
18:15
RTL: заполненность парижской тюрьмы, в которой содержится Саркози, составляет 180%
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
17:45
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
17:29
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
17:16
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
16:58
ВЦИОМ: две трети российских граждан смотрят в будущее с оптимизмом
16:46
Матвиенко назвала признак сильного государства в эпоху перемен
16:30
Песков оценил идею "альянса укроскептиков" в Евросоюзе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения