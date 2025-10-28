Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией

Скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ представляют собой не совсем справедливую конкуренцию. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы - являются. Это сегодня один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция", - указала она.

Некоторое время назад глава ВТБ Андрей Костин предложил Банку России проработать вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. По его мнению, этот вопрос можно рассмотреть в рамках доработки закона "О платформенной экономике". Набиуллина, со своей стороны, заявила, что ЦБ обязательно рассмотрит это предложение, назвав его неожиданным.