28 октября 2025 / 20:47
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
Общество
Каждый третий российский школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox
28 октября 2025 / 18:45
28 октября 2025 / 18:45
Каждый третий российский школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Каждый третий школьник в России хотел бы научить свою бабушку или дедушку играть в Roblox или другие компьютерные игры. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования образовательной платформы "Учи.ру" и соцсети "Одноклассники", проведенного в рамках проекта #ШколаНасСвязала, приуроченного ко Дню бабушек и дедушек.

Как отмечается, "младшие школьники особенно охотно делятся с бабушками и дедушками своими увлечениями: каждый третий хотел бы научить их играть в Roblox или другие игры, 36% - показывать, как снимать и монтировать видео, 31% - заниматься совместным творчеством".

Согласно результатам исследования, 26% детей хотели бы вместе изучать школьные предметы с помощью технологий, 21% - создавать собственные сайты или приложения, а 15% - осваивать программирование. Среди старшеклассников интерес к цифровым занятиям снижается, однако они по-прежнему хотят проводить время с родными за творческими проектами (32%) и спортом (23%).

Исследование показало, что развитие цифровых навыков у представителей старшего поколения во многом происходит благодаря внукам. Так, 78% пожилых россиян освоили мессенджеры с их помощью, 71% - смартфоны и планшеты, 61% - соцсети.  Еще 21% респондентов старшего возраста начали играть в компьютерные игры, а 15% - пользоваться образовательными онлайн-платформами.

Вместе с тем бабушки и дедушки по-прежнему играют традиционную роль наставников. По оценке родителей, 61% представителей старшего поколения учат детей бытовым навыкам, 56% - развивают личные качества, 38% - помогают в учебе. Любовь к творчеству прививают 35% опрошенных, к спорту - 14%, а освоению технологий способствуют всего 4%.

Участниками исследования стали 1 тыс. россиян, воспитывающих школьников, а также учащиеся 1-11 классов из различных регионов РФ. 

