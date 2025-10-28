Эксперт: Индия отвергает давление Трампа

Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского ТЭК, поставки нефти в 2025 году остаются на высоком уровне. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией и Китаем в энергосфере, несмотря на внешнее давление. В первой половине года Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию примерно на 15%, отмечал заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.

Энергетическое сотрудничество двух стран происходит на фоне нарастающих требований США отказаться от покупок российской нефти. Однако как заявили источники The Times оf India в правительстве республики, "Индия руководствуется исключительно экономическими целями при закупке нефти и СПГ на мировом рынке, а не геополитикой, правительство не вмешивается в решения государственных нефтяных компаний". Закупки Индией нефти не будут ограничиваться третьей страной, они могут быть прекращены только в результате санкций ООН, как в случае с Ираном.

При этом Россия остается главным поставщиком нефти в Индию, отмечает издание. В сентябре доля РФ в общем импорте этого носителя достигла 33,3%. По итогам прошлого месяца Индия импортировала из РФ 1,6 млн б/с нефти. Это меньше на 6%, чем в августе, когда республика покупала 1,7 млн б/с. Общий импорт Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 млн баррелей нефти.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия предлагает высококачественные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у РФ или нет. "Разумеется, мы имеем торговые отношения со многими странами, в том числе и с перечисленными. <…> Мы предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром", - сказал представитель Кремля.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает, что «с одной стороны давление США может быть отчасти успешным, но, с другой стороны, американцы к несчастью для себя и к счастью для всего остального мира выбирают интонацию, от которой мир уже отвык. Дело даже не в том, что гегемон уже ослаб, и многие страны выскальзывают из-под его влияния разными способами. Дело в том, что в Индии очень силен постколониальный синдром. Индия была долго британской колонией, и сейчас воспоминания об этом времени передаются из поколения в поколение. Поэтому такой тон Трампа, почти что приказной и угрожающий, в Индии воспринимается болезненно, как воспоминания о 19-м и первой половине 20-го века, когда судьбой индусов распоряжались британцы. А те далеко не всегда считались с их интересами. Поэтому если бы Трамп был бы повежливее по отношению к индусам, то у него могло бы что-то и получится, а сейчас это будет сделать гораздо сложнее».

По мнению эксперта, «сейчас мир начинает вырабатывать антисанкционные инструменты, поскольку беспардонное давление вынуждает всех адаптироваться. Трамп не учитывает, что мир, за последние 10 лет сильно изменился, и появилось сопротивление. Страны вступают в различные объединения, вырабатывают совместные меры, борются, и соглашаться с США никто не собирается. Трамп считает, что он будет вышибать согласие с ним угрозами, а это действует только на его западных партнеров. А на всех остальных это действует плохо, поэтому можно говорить, что новый пакет санкций проваливается».