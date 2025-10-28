Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 21:57
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Москва
28 октября 2025 / 21:57
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Подрывная деятельность против России
Политика
Президент Литвы не исключает запрета транзита белорусской продукции в Калининград
28 октября 2025 / 18:58
Президент Литвы не исключает запрета транзита белорусской продукции в Калининград
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis/ТАСС

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил возможности введения запрета на транзит продукции из Белоруссии по литовской территории в Калининградскую область.

"Запрет транзита через территорию Литвы может стать серьезным средством воздействия. Речь идет не о российских грузах, перевозимых в Калининградскую область, а о продукции, изготовленной в Белоруссии", - отметил он при общении с журналистами.

Кроме того, Науседа заявил о возможности расширения санкций против Белоруссии. "В отношении калийных удобрений действуют ограничения ЕС, однако на азотные удобрения это не распространяется", - указал он.

Ранее Литва в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены утвердить 29 октября. По ее словам, постоянные инциденты с проникновением на литовскую территорию метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание Минска принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу. 

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
19:30
Нетаньяху сделал распоряжение нанести мощные удары по Газе
19:15
Курс доллара на Forex впервые с 22 июля опускался ниже 78 рублей
18:58
Президент Литвы не исключает запрета транзита белорусской продукции в Калининград
18:45
Каждый третий российский школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox
18:30
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
18:15
RTL: заполненность парижской тюрьмы, в которой содержится Саркози, составляет 180%
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
17:45
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
17:29
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
17:16
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения