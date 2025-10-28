Президент Литвы не исключает запрета транзита белорусской продукции в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил возможности введения запрета на транзит продукции из Белоруссии по литовской территории в Калининградскую область.

"Запрет транзита через территорию Литвы может стать серьезным средством воздействия. Речь идет не о российских грузах, перевозимых в Калининградскую область, а о продукции, изготовленной в Белоруссии", - отметил он при общении с журналистами.

Кроме того, Науседа заявил о возможности расширения санкций против Белоруссии. "В отношении калийных удобрений действуют ограничения ЕС, однако на азотные удобрения это не распространяется", - указал он.

Ранее Литва в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены утвердить 29 октября. По ее словам, постоянные инциденты с проникновением на литовскую территорию метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание Минска принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.