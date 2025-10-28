Курс доллара на Forex впервые с 22 июля опускался ниже 78 рублей

Курс доллара на Forex опускался ниже 78 рублей впервые с 22 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 17:29 мск, курс американской валюты снижался на 1,73% и торговался на уровне 77,87 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке демонстрировал рост на 0,67% и находился на отметке в 79,77 рубля.

К 17:36 мск доллар на Forex замедлил снижение и составлял 78,29 рубля (-1,19%), на межбанке американская валюта торговалась на уровне 79,7 рубля (+0,57%).