Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2025 / 21:57
КОТИРОВКИ
USD
28/10
78.9848
EUR
28/10
92.0233
Новости часа
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Москва
28 октября 2025 / 21:57
Котировки
USD
28/10
78.9848
0.0000
EUR
28/10
92.0233
0.0000
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что оценил с премьером-министром Киром Стармером последние события вокруг Украины, общая позиция состоит в необходимости остановить конфликт.

"Мы также обсудили с господином премьер-министром последние события в Украине и подтвердили нашу общую позицию в отношении скорейшего урегулирования этой войны, которая длится уже четыре года, путем заключения справедливого мира. Разумеется, при этом необходимо предотвращать попытки внутренних и внешних игроков дестабилизировать ситуацию", - сказал Эрдоган, выступая с заявлением по итогам переговоров со Стармером в понедельник в Анкаре.

Вслед за Срамером в Анкару едет канцлер Германии. 

Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастиан Хилле сообщил, что Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 октября.

"Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - отметил собеседник агентства.

Доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов отмечает, что «возможные попытки Мерца и Стармера убедить Эрдогана присоединится к санкциям против России надо рассматривать исходя из личности Эрдогана, а также генезиса его политической карьеры, некоторые подробности которой спрятаны в архивах британских спецслужб. Поэтому неизвестны аргументы Стармера в этом смысле. Но, с другой стороны, Эрдоган – торговец, и если на стамбульском базаре все хорошо с точки зрения взаимодействий с Россией и русскими, то для него это тоже аргумент, учитывая сложную внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в Турции. Время визитов выбрано не простое для Эрдогана, в том смысле, что ему помощь европейских стран тоже не помешает. Однако однозначно прогнозировать его позицию по санкциям сложно».  

В то же время по словам эксперта, «статуса неформального посредника в украинском урегулировании у Эрдогана сейчас нет. Фактически после провала второго Стамбула Турция не имеет этого статуса. Но понятно, что Мерц и Стармер на что-то рассчитывают, особенно Стармер, под рукой у которого данные МИ 6. Но решения принимать Эрдогану».       

     

Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
19:30
Нетаньяху сделал распоряжение нанести мощные удары по Газе
19:15
Курс доллара на Forex впервые с 22 июля опускался ниже 78 рублей
18:58
Президент Литвы не исключает запрета транзита белорусской продукции в Калининград
18:45
Каждый третий российский школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox
18:30
Глава ЦБ РФ назвала скидки на маркетплейсах не совсем справедливой конкуренцией
18:15
RTL: заполненность парижской тюрьмы, в которой содержится Саркози, составляет 180%
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
17:45
The Times: власти Британия будут расселять мигрантов в казармах
17:29
Зеленский надеется получать средства от Запада еще два-три года
17:16
Лавров заявил, что о продлении ДСНВ давно речи не идет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения