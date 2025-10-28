Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что оценил с премьером-министром Киром Стармером последние события вокруг Украины, общая позиция состоит в необходимости остановить конфликт.

"Мы также обсудили с господином премьер-министром последние события в Украине и подтвердили нашу общую позицию в отношении скорейшего урегулирования этой войны, которая длится уже четыре года, путем заключения справедливого мира. Разумеется, при этом необходимо предотвращать попытки внутренних и внешних игроков дестабилизировать ситуацию", - сказал Эрдоган, выступая с заявлением по итогам переговоров со Стармером в понедельник в Анкаре.

Вслед за Срамером в Анкару едет канцлер Германии.

Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастиан Хилле сообщил, что Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 октября.

"Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - отметил собеседник агентства.

Доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов отмечает, что «возможные попытки Мерца и Стармера убедить Эрдогана присоединится к санкциям против России надо рассматривать исходя из личности Эрдогана, а также генезиса его политической карьеры, некоторые подробности которой спрятаны в архивах британских спецслужб. Поэтому неизвестны аргументы Стармера в этом смысле. Но, с другой стороны, Эрдоган – торговец, и если на стамбульском базаре все хорошо с точки зрения взаимодействий с Россией и русскими, то для него это тоже аргумент, учитывая сложную внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в Турции. Время визитов выбрано не простое для Эрдогана, в том смысле, что ему помощь европейских стран тоже не помешает. Однако однозначно прогнозировать его позицию по санкциям сложно».

В то же время по словам эксперта, «статуса неформального посредника в украинском урегулировании у Эрдогана сейчас нет. Фактически после провала второго Стамбула Турция не имеет этого статуса. Но понятно, что Мерц и Стармер на что-то рассчитывают, особенно Стармер, под рукой у которого данные МИ 6. Но решения принимать Эрдогану».