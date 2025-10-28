Нетаньяху сделал распоряжение нанести мощные удары по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом информировала канцелярия главы правительства еврейского государства.

"После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", - сказано в сообщении.

По информации 12-го канала израильского телевидения, соответствующее решение было принято Нетаньяху в ходе совещания с силовиками после того, как вооруженные радикалы из движения ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных недалеко от Рафаха на юге сектора Газа.

Ранее 28 октября офис Нетаньяху также обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков погибшего заложника. Как отмечается, израильские судмедэксперты установили, что переданный в Газе в понедельник вечером гроб содержал часть останков заложника, тело которого было возвращено почти два года назад. В связи с этим израильская сторона обвинила ХАМАС в несоблюдении договоренностей о передаче тел погибших заложников и режиме прекращения огня в секторе Газа.

По данным израильской стороны, в секторе Газа остаются останки еще 13 заложников.