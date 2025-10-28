Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 октября 2025 / 21:14
28 октября 2025 / 20:37
28 октября 2025 / 19:55
Политика
Политика
В Казахстане запретят пропаганду ЛГБТ в кино и соцсетях
28 октября 2025 / 19:46
В Казахстане запретят пропаганду ЛГБТ в кино и соцсетях
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Рабочая группа Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрила поправку в закон, предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ (в РФ движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии. Об этом информировал новостной портал zakon.kz.

Как заявила депутат палаты Наталья Дементьева, поправка подразумевает запрет пропаганды в соцсетях, кинофильмах и рекламе.

Вместе с тем, по ее словам, согласно поправке, фильмы, где содержится информация о нетрадиционных отношениях, "должны корректироваться", однако, по мнению депутата, их следовало бы запретить. Закон направлен на заботу о моральном и психологическом состоянии детей, уточнила она, добавив, что об уголовной ответственности речь не идет.

