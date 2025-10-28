Шойгу: целей в России достигают менее 1% беспилотников Украины

Украинские беспилотные летательные аппараты, атакующие объекты на территории РФ, достигают цели в меньше, чем в 1% случаев. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях СВО.

"Если говорить в процентном отношении, то долетает меньше 1% беспилотников, но меньше 1% - это тоже достижение целей", - отметил он при общении с журналистами. Таким образом секретарь СБ РФ ответил на вопрос об атаках на российские энергетические объекты.

"Все наши нефтяные, газовые компании принимают максимальные меры для защиты объектов. Это меры и инженерного характера, и по установке мобильных огневых групп, которые занимаются поражением летающих объектов", - подчеркнул Шойгу.