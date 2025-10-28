Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией свыше $4 трлн
28 октября 2025 / 20:17
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией свыше $4 трлн
© EPA-EFE/ JEROME FAVRE/ТАСС

Американская корпорация Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость составила более $4 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По состоянию на 16:43 мск, акции компании демонстрировали рост на 0,33% и торговались на уровне $269,71 за бумагу. Капитализации Apple достигала $4,001 трлн.

Так, Apple стала третьей компанией в мире после Nvidia и Microsoft, чья рыночная стоимость превышала такую отметку. 

