Поддержит ли Турция антироссийский фронт? Мнение эксперта
28 октября 2025 / 21:14
Эксперт: Индия отвергает давление Трампа
28 октября 2025 / 20:37
Соглашение по Газе под угрозой срыва. Мнение
28 октября 2025 / 19:55
Экономика
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией свыше $4 трлн
28 октября 2025 / 20:17
© EPA-EFE/ JEROME FAVRE/ТАСС
Американская корпорация Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость составила более $4 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
По состоянию на 16:43 мск, акции компании демонстрировали рост на 0,33% и торговались на уровне $269,71 за бумагу. Капитализации Apple достигала $4,001 трлн.
Так, Apple стала третьей компанией в мире после Nvidia и Microsoft, чья рыночная стоимость превышала такую отметку.