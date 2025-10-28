Трамп исполнил танец под песню YMCA перед военными

Президент США Дональд Трамп станцевал под хит YMCA группы Village People после речи перед экипажем авианосца George Washington. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Действия американского лидера присутствующие поддержали ликованием и начали снимать танец на телефоны. Трамп и ранее танцевал под эту песню на собраниях, митингах и выступлениях, музыка считается его визитной карточкой.

Village People известна благодаря таким хитам 1970-х годов как YMCA и Go West. Этой песней заканчиваются митинги республиканца. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения начали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или полученные очки.